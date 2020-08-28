Kütahya'da 'üfürükçü hoca'ya gözaltı: 2 kadından cinsel taciz suçlaması

KÜTAHYA'da psikolojik sorunları olanları tedavi ettiği ileri sürülen, 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67) hakkında 2 kadın suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre iki kadın görüşme sırasında H.A. tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Polisin devreye girdiği olayda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Kütahya’da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında ‘üfürükçü hoca’ olarak bilinen H.A.’nın Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.

Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka cezadan yakalama emri varmış

Öte yandan şüpheli H.A.’nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında ‘yakalama emri’ olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.