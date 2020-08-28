BIST 1.107
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 461,00
HABER /  YEREL

Kütahya'da 'üfürükçü hoca'ya gözaltı: 2 kadından cinsel taciz suçlaması

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da psikolojik sorunları olanları tedavi ettiği ileri sürülen, 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67) hakkında 2 kadın suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre iki kadın görüşme sırasında H.A. tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Polisin devreye girdiği olayda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Kütahya’da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında ‘üfürükçü hoca’ olarak bilinen H.A.’nın Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.

Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka cezadan yakalama emri varmış

Öte yandan şüpheli H.A.’nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında ‘yakalama emri’ olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni Hyundai i20'nin Türkiye üretimine başlandı Mustafa Varank törende konuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdelerin devamı gelecek hatta geliyor
Fahrettin Koca'dan 14 gün uyarısı: Ölümlere sebep olursunuz
Diyarbakır Tabip Odası: Ağır covid hastalarımız evde tedaviye zorlanıyor
20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı! Hulusi Akar açıkladı
Merkel Merkelliğini yaptı! Yunanistan'ı desteklemek tüm AB üyelerinin yükümlülüğüymüş
HDP Gençlik Meclisi Sevr'in uygulanması ve Ermenilere tazminat için bildiriye imza attı
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi! Milleti 'valiyim' diyerek kandırıyorlardı
Geylan: Uzaktan eğitimle ilgili tereddütler giderilmelidir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test kiti! ZET Medikal geliştirdi
Koronavirüse karşı kedi ilacı! Virüsün çoğalmasını durdurdu
Süper Lig 2020-2021 fikstürü! Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray derbi tarihleri
Yorumlar