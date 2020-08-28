Yeni Hyundai i20'nin Türkiye üretimine başlandı Mustafa Varank törende konuştu

"Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz"

Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Ickkyun Oh ise 1997 yılında kurulan Hyundai Assan Türkiye fabrikasının, 23 yıldır ülke ekonomisiyle birlikte büyümeye devam ettiğini söyledi. Fabrikada A ve B segmentinde i10 ve i20 modellerini ürettiklerini dile getiren Ickkyun, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Türkiye iç pazarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere 2 milyondan fazla araç ürettik. Tam tamına 2 yıl 3 aydır durmadan çalıştığımız yeni i20'nin geliştirme sürecini başarıyla tamamlayıp seri üretim kutlama töreninde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Yenilikçi bir tasarıma ve en yüksek seviyede kaliteye sahip olan bir otomobil olarak dünyanın her yerine Türkiye'den ihraç edeceğiz. Böylece Türk ekonomisine ve ihracat gelirine katkıda bulunacağız."