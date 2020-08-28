Yeni Hyundai i20'nin Türkiye üretimine başlandı Mustafa Varank törende konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretim başlangıcı törenine katıldı. Bakan Varank fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Hyundai'nin yenilenen üçüncü nesil i20 modelinin üretimi başladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong Ghi, dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olan Hyundai'nin, ilk yurt dışı fabrikasını burada kurduğunu söyledi.
Üretilen araçların yüzde 90'ından fazlasının başta Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç edildiğini aktaran Choi, "Hyundai İzmit fabrikası, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin bir simgesi ve Türkiye'de istihdamın genişlemesine ve ihracat artışına doğrudan katkı sağlamaktadır. Yeni i20 modelinin piyasaya sürülmesiyle Hyundai Türkiye fabrikasının ileriye doğru bir sıçrama yapacağını umuyor ve Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini genişletmek ve geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.
"Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz"
Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Ickkyun Oh ise 1997 yılında kurulan Hyundai Assan Türkiye fabrikasının, 23 yıldır ülke ekonomisiyle birlikte büyümeye devam ettiğini söyledi. Fabrikada A ve B segmentinde i10 ve i20 modellerini ürettiklerini dile getiren Ickkyun, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar Türkiye iç pazarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere 2 milyondan fazla araç ürettik. Tam tamına 2 yıl 3 aydır durmadan çalıştığımız yeni i20'nin geliştirme sürecini başarıyla tamamlayıp seri üretim kutlama töreninde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Yenilikçi bir tasarıma ve en yüksek seviyede kaliteye sahip olan bir otomobil olarak dünyanın her yerine Türkiye'den ihraç edeceğiz. Böylece Türk ekonomisine ve ihracat gelirine katkıda bulunacağız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretimine başlanmasına ilişkin, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." dedi.