Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdelerin devamı gelecek hatta geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı, "Her alanda müjdelerin devamı gelecek hatta geliyor" dedi...

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan 'Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide müjdelerimizin devamı gelecek, hatta geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz. dedi.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Cami'ne geçti. Erdoğan, namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

- Farklı bir dönemden geçiyoruz. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır.

- Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım.

Basın mensupları, camideki cemaate seslenen Erdoğan'ın konuşmasını mikrofonlarını havaya kaldırarak kaydetmeye çalıştı.

Sağda solda konuşulanlara kulak asmayın

- Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın.

- Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim.

Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.