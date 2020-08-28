Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Giresun'da olacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Üsküdar'daki Nato Taksi durağına gidip vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, pazartesi günü Giresun'u ziyaret edeceğini duyurdu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra Üsküdar Nato taksi durağını ziyaret etti. Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Nato taksi durağını ziyaret etti. Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Erdoğan buradaki sohbette "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım." dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
"Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."