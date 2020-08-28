Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bir okuldaki seminere katılan öğretmende koronavirüs tespit edilince, öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen karantinaya alındı.

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Osmaniye'de Mustafa Konaklı İlkokulunda okul öncesi seminerine katılan bir öğretmen halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurunca yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındı

Yapılan filyasyon çalışması kapsamında korona virüs tespit edilen öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen 14 gün süre ile karantina altına alındı.



Diğer öğretmenlere ve okul müdürüne de test yapılacak

Karantinaya alınan 3 öğretmene ve okul müdürüne Covid-19 testi uygulanacağı öğrenildi.