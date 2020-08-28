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Skandal olay! Kamerasının kapalı olduğunu zannedip sekreteri ile ilişkiye girdi

FİLİPİNLER'de devlet memurlarının katıldığı toplantıda kamerasının kapalı olduğunu zanneden bir memur, sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi. Skandal olay sonrası memur görevden alındı.

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Filipinler'in Cavite şehrinde devlet memuru Jesus Estil sekreteri ile cinsel ilişkiye girmeden önce kameranın açık olup olmadığını kontrol etti. Kameranın kapalı olduğunu zanneden Estil, sekreteri ile odada kameranın açısında olmadıklarını sandıkları bir noktaya geçip ilişkiye girdi.

Toplantıya katılan kişilerden bazıları bu anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca memur hakkında soruşturma açıldı ve görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı ve eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, böyle bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu, Estil'in hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Özür diledi
26 Ağustos tarihinde meydana gelen olaydan sonra Estil, yaptığı açıklamada davranışının doğru olmadığını belirterek herkesten özür diledi.

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