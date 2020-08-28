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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 630 bini geçti

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 630 bini aştı.En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 48 bin 317 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 184 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.  

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 835 bin 648 kişi öldü. 

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 630 bin 592'ye çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 95 bin 577 kişi sağlığına kavuştu. 

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 699 bin 367 aktif vaka bulunuyor. 

 Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler 

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle: 

"Brezilya (3 milyon 764 bin 493), Hindistan (3 milyon 387 bin 500), Rusya (975 bin 576), Peru (621 bin 997), Güney Afrika (618 bin 286), Kolombiya (582 bin 22), Meksika (579 bin 914), İspanya (451 bin 792), Şili (404 bin 102), Arjantin (380 bin 292), İran (367 bin 796), İngiltere (330 bin 368), Suudi Arabistan (311 bin 855), Bangladeş (304 bin 583), Pakistan (295 bin 53),  Türkiye (263 bin 998), İtalya (263 bin 949) ve Fransa (259 bin 698)."ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: 

"Brezilya (118 bin 726), Meksika (62 bin 594), Hindistan (61 bin 694), İngiltere (41 bin 477), İtalya (35 bin 463), Fransa (30 bin 576), İspanya (28 bin 996), Peru (28 bin 277), İran (21 bin 137), Kolombiya (18 bin 468), Rusya (16 bin 804), Güney Afrika (13 bin 628) ve Şili (11 bin 72)."

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