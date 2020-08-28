Kadın kuyumcu soyguncuya direndi! Kastamonu'da vicdansız hırsız ağır yaraladı

KASTAMONU'da kuyumcu dükkanı sahibi Elif Pehlivan(45), eli silahlı yüzü maskeli soyguncuya direndi. Eşi Cuma namazı için camiye giden talihsiz kadın, soyguncu tarafından açılan ateşle yaralandı. Olayda cani soyguncu bir şey alamadan kaçarken 2 mermi isabet eden kadın hastanede yaşam savaşı veriyor.

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Olay, öğle saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Belediye caddesinde bulunan Elif Pehlivan'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz yüzü maskeli kişi, cuma namazı sırasında elinde silahla kuyumcuya girdi. Eşi Nihat Pehlivan'ın cuma namazı için camiye gitmesi nedeniyle yalnız kalan Elif Pehlivan, soygun girişiminde bulunan kişiye karşı çıktı.

Bunun üzerine saldırgan, Elif Pehlivan'a tabanca ile ateş etti. Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, vücuduna 2 kurşun isabet eden Elif Pehlivan'a müdahale etti.

Kadının hayati tehlikesi var, kaçan cani ise aranıyor

Pehlivan, daha sonra ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, soygun girişiminde bulunan ve dükkandan bir şey alamadan kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.