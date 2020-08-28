Yakılarak feci şekilde can veren Şiar Kılıç cinayetinde anne ve kardeş detayı bomba

Yakalanmamak için yakıt alıp evi ateşe verdi: Emniyette şahısların yapılan sorgulamalarında Hami K.’nin Şiar’ı yangından 34 saat önce engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopa ile feci şekilde dövdüğü, çocuğun hareketsiz kalması sonucu anne G.A. ile yakalanma korkusu ile çocuğu gömme kararı aldıkları öğrenildi. Olayın ardından Hami K.’nin durumu annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin’e anlattıktan sonra gece 03.30’da benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı, sevgilisi, anne ve kardeşi ile konuştuktan sonra yakalanma korkusu ile evi ateşe verdiği belirlendi. Hami K.’nin emniyetteki ifadesinde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.