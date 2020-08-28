Bakın hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya Altın Konseyi, ülkelerin altın rezervlerine ilişkin verileri açıkladı. Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki sırası ve altın rezerv miktarı belli oldu.
Türkiye, 51 ülkenin yer aldığı listede dünya devlerinin arasında yer alıyor. İşte Türkiye'nin listedeki sırası ve 15 ülkenin altın rezerv miktarları...
115
Birinci sırada '8.133,5 ton' ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor.
215
Almanya, '3 bin 363 ton' rezervle ikinci sırada.
315
Uluslararası Para Fonu (IMF) '2.814,0 ton' ile üçüncü sıraya yerleşirken diğer ülkeler sırasıyla söyle:
415