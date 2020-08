Zlatan Ibrahımovic Milan'la devam ediyor: Yeni ısınıyorum

Milan ile Zlatan Ibdahimovic arasındaki sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti. Ekim ayında 39 yaşına girecek olan futbolcu, 1 yıl daha Milan'da forma giyecek.

Zlatan Ibrahimovic, Twitter hesabından Milan'ı etiketleyerek; "Daha önce dediğim gibi, yeni ısınıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ibra'nın o paylaşımı:

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx