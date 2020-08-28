Zlatan Ibrahımovic Milan'la devam ediyor: Yeni ısınıyorum

Futbol kariyerine veda etmeden efsaneler arasına giren Zlatan Ibrahımovic, takımı Milan'la 1 yıl daha anlaşma sağladı.Abone ol
Milan ile Zlatan Ibdahimovic arasındaki sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti. Ekim ayında 39 yaşına girecek olan futbolcu, 1 yıl daha Milan'da forma giyecek.
Zlatan Ibrahimovic, Twitter hesabından Milan'ı etiketleyerek; "Daha önce dediğim gibi, yeni ısınıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.
Ibra'nın o paylaşımı:
Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020
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