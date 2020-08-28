Zlatan Ibrahımovic Milan'la devam ediyor: Yeni ısınıyorum

Futbol kariyerine veda etmeden efsaneler arasına giren Zlatan Ibrahımovic, takımı Milan'la 1 yıl daha anlaşma sağladı.

Abone ol

Milan ile Zlatan Ibdahimovic arasındaki sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti. Ekim ayında 39 yaşına girecek olan futbolcu, 1 yıl daha Milan'da forma giyecek.

Zlatan Ibrahimovic, Twitter hesabından Milan'ı etiketleyerek; "Daha önce dediğim gibi, yeni ısınıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ibra'nın o paylaşımı: