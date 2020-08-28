Moussa Sow Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Gaziantep ve Bursaspor'da forma giyen 34 yaşındaki Senegalli futbolcu Moussa Sow'u renklerine bağladı.

2012-2017 yılları arasında 5 yıl boyunca sarı lacivertli kulübün kadrosunda bulunan Sow, Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

Ekim 2019'dan beridir bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Moussa Sow, son olarak 2018-19 sezonunda Gaziantep FK takımının formasını giymiş ve Antep ekibiyle çıktığı 15 maçta 4 gol kaydetmişti.

''1+1 yıllık sözleşme imzaladık''

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.