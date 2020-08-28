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Uganda'da kulübeye yıldırım düştü 10 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı

UGANDA'nın Arua kentinde top oynayan çocukların şiddetli yağmur sonucu sığındığı kulübeye yıldırım düştü. Korkunç olayda 13 ila 15 yaşlarındaki 10 çocuk yaşamını yitirdi.

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Doğu Afrika kıtasında yer alan ülkenin kuzeybatısında gök gürültüsü ve şimşekle birlikte şiddetli yağmurlar etkisini gösterdi. Fırtına sırasında Arua kentindeki bir çimenlik alanda top oynayan çocuklar, şiddetli rüzgarlara daha fazla dayanamayarak çevrede bulunan bir kulübeye sığındı.

Fırtınanın etkisinden kaçamayan çocuklardan 10'u kulübeye yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen 9 çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer bir çocuk da hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

2011 yılında da benzer acı olay yaşanmıştı

Yaralanan 3 çocuğun ise hastanede tedavisi devam ediyor. Öte yandan, Uganda'da 2011 yılında da şiddetli yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 18 çocuk hayatını kaybetmişti.

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