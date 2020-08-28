AB'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili yeni açıklama! Türkiye'yi uyarıyorlamış

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sürerken AB'den konuyla ilgili yeni bir küstah açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Türkiye, Yunanistan ile yaşadığı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınmalı' dedi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün yaptığı açıklamada 'Yunanistan'ın tarafındayız' mesajı vermişti.

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Doğu Akdeniz krizinde, Avrupa kanadından bugün tansiyonu artıran açıklamalar peşi sıra geldi. Önce Almanya ardından AB küstah açıklamalara imza attı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.

'Yaptırımlar hazır' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell, beklenen açıklamayı yaptı. AB Temsilcisi, Türkiye'yi Doğu Akdeniz krizinde tek taraflı adım atmaktan kaçınmaya çağırarak, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin davranışlarına karşı artan bir hayal kırıklığının olduğunu söyledi. Borrell ayrıca, Türkiye'ye karşı yaptırımlarının uygulanması için bir metnin hazır olduğunu ve üzerinde mutabakat sağlandığını doğruladı. Yaptırımların Türk gemilerine uygulanabileceğini belirtti.

Heiko Maas: Türkiye'ye karşı daha sert önlemler almayı düşünün

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Türkiye ile ilişkilerin Doğu Akdeniz krizinden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Maas ayrıca, Avrupa ülkelerini önümüzdeki ay yapılacak AB zirvesinde Türkiye'ye karşı daha sert önlemler almayı düşünmeye çağırdı.

Tüm ülkelerin onayı gerekiyor

Ankara'ya olası yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor.

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Merkel de açıklama yapmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ı desteklemeye çağırarak, "AB ülkeleri, haklı olduğu konularda Atina'yı ciddiye alma ve desteklemekle yükümlüdür" demişti.