Loic Remy resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

''İnşallah 3 yıl burada kalacak''

Kulüp başkanı Hasan Kartal, "Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah 3 yıl burada kalacak. Taraftara sesleniyorum sıkboğaz etmelerine gerek yok. Biz çalışıyoruz burda. Ekip çalışıyor. Her şey planlı. Adım adım gidiyoruz. Hiçbir yerine gazına gelmelerine, başka yerlere bakmalarına gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

''Rizespor'un yeni sezonda farklı işlere imza atacağına inanıyorum''

İmza töreninde konuşan Fransız golcü, şu ifadeleri kullandı; ''Rizespor'un projesine inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yeteneğimi ve başarılarımı gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor'un yeni sezonda farklı işlere imza atacağına inanıyorum. Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi. Benim tercihim Rizespor oldu. Bu projeye inanıyorum ve güveniyorum.

''Rizespor'un sportif direktörü ile birkaç gün önce görüştüm''

Geçen sene kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu beni daha da motive edecek. Rizespor'un sportif direktörü ile birkaç gün önce görüştüm ve çok güzel şeyler söyledi. Rizespor Sportif Direktörü bana kulüple ilgili çok güzel şeyler anlattılar. Gelmeden önce birçok arkadaşımdan bilgi aldım. Çok iyi bahsettiler kulüpten. Başka bir yerle görüşüyordum ama son dakika Rizespor’u seçtim. Burada bildiklerimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor bu sene çok farklı işlere imza atacak. Lille de birkaç sene önce Rizespor gibi sıkıntılı günler geçiriyordu. Ancak yaptığımız çalışma ve oyunla çok iyi işler yaptık. Çalışmanın neler yapabileceğini gösterdik.

''Fenerbahçe ile görüşmelerim oldu''

Lille'deki arkadaşlarım Zeki ve Yusuf'tan fikir aldım. Türk halkı çok sabırlı. Bunu burada gördüm. Bu kararı almamda bu durum çok etkili oldu. Fenerbahçe ile görüşmelerim oldu. Bir transfer teması yaşandı ama başka kulüpler de vardı o esnada. Bu lige fark yaratmaya geldim. Herkese göstereceğim.”