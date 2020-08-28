BIST 1.100
DOLAR 7,34
EURO 8,72
ALTIN 461,22
HABER /  SPOR

Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; A Milli Takımımızın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. 

Beşiktaş’tan hiçbir futbolcu A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'den iki, Başakşehir'den dört, Galatasaray'dan bir Trabzonspor'dan ise bir futbolcu aday kadroya davet edildi.

A Milli Takımımızda bir önceki dönemde çağrılıp, bu sefer davet alamayan 3 isim var;

Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Ömer Bayram (Galatasaray)
Sinan Bolat (Gent)

İki isim ilk kez çağrıldı

2 futbolcu, ilk kez A Milli Takımımızın kadrosunda yer aldı.
(Orkun Kökçü-  Feyenoord)
(Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe)

Kaleciler: Mert Günok - Gökhan Akkan - Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

30 Ağustos Pazar günü toplanacaklar
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
AB'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili yeni açıklama! Türkiye'yi uyarıyorlamış
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar
Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı her şeyi anlattı
Fahrettin Koca'dan 14 gün uyarısı: Ölümlere sebep olursunuz
Diyarbakır Tabip Odası: Ağır covid hastalarımız evde tedaviye zorlanıyor
20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı! Hulusi Akar açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Berat Albayrak: 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz için hayırlar getirsin
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yüz yüze eğitim takvimi' açıklaması
Arnavutluk: Yunanistan karasularını 6 milden 12 mile genişletme hakkına sahip
Uganda'da kulübeye yıldırım düştü 10 çocuk öldü
Loic Remy resmen Çaykur Rizespor'da
Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekoltesiyle olay oldu
Yorumlar 3 yorum