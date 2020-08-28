Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; A Milli Takımımızın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.Abone ol
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Beşiktaş’tan hiçbir futbolcu A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'den iki, Başakşehir'den dört, Galatasaray'dan bir Trabzonspor'dan ise bir futbolcu aday kadroya davet edildi.
A Milli Takımımızda bir önceki dönemde çağrılıp, bu sefer davet alamayan 3 isim var;
Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Ömer Bayram (Galatasaray)
Sinan Bolat (Gent)
İki isim ilk kez çağrıldı
2 futbolcu, ilk kez A Milli Takımımızın kadrosunda yer aldı.
(Orkun Kökçü- Feyenoord)
(Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe)
Kaleciler: Mert Günok - Gökhan Akkan - Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım
Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
30 Ağustos Pazar günü toplanacaklar
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu 👇 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/DkYmCKZAsR— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) August 28, 2020