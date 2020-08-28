Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; A Milli Takımımızın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.

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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Beşiktaş’tan hiçbir futbolcu A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'den iki, Başakşehir'den dört, Galatasaray'dan bir Trabzonspor'dan ise bir futbolcu aday kadroya davet edildi.

A Milli Takımımızda bir önceki dönemde çağrılıp, bu sefer davet alamayan 3 isim var;



Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Ömer Bayram (Galatasaray)

Sinan Bolat (Gent)

İki isim ilk kez çağrıldı 2 futbolcu, ilk kez A Milli Takımımızın kadrosunda yer aldı.

(Orkun Kökçü- Feyenoord)

(Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe)

Kaleciler: Mert Günok - Gökhan Akkan - Uğurcan Çakır



Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım



Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç



Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

30 Ağustos Pazar günü toplanacaklar

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.