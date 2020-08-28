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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yüz yüze eğitim takvimi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin 8 ve 12. sınıflarda 21 Eylül'de başlayacağı diğer sınıfların kademeli olarak okula başlayacağı haberlerini yalanladı.

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Koronavirüs salgını sonrası en çok merak edilen konulardan biri de eğitim-öğretim döneminin ne zaman başlayacağı şeklindeydi. Yüz yüze eğitimin kademeli olarak 21 Eylül'de 8 ve 12. sınıflarla başlatılacağı, diğer sınıfların da 3 hafta içinde başlayacağı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli yüz yüze eğitim iddialarını yalanladı. 

Açıklamada, "21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi. 

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