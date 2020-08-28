BIST 1.100
DOLAR 7,34
EURO 8,73
ALTIN 461,44
HABER /  EMLAK

Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi'nin temeli atıldı

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile inşa edilen ve “Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi” olduğu belirtilen projenin temeli atıldı. Projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “36 ay olarak hedeflediğimiz inşaat süresini 24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz” dedi.

Abone ol

Başakşehir Belediyesi, “Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi” olduğunu belirttiği Mavera Comfort projesinin temelini attı. Daha önce şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda kullanılan deprem izolatörleri, Mavera Comfort ile ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor.

Böylece yaklaşık 65 bin metrekarelik alan üzerinde konumlandırılan proje, şiddetli depremlere karşı yalıtımlı olacak. Sosyal tesislerden spor salonlarına, peyzaj alanlarından kapalı ve güvenlikli otoparklarına kadar sakinlerine huzurlu ve güvenli bir hayat vadeden Mavera Comfort projesinde, 2+1’den 4,5+1’e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip 705 daire inşa edilecek. Ayrıca, projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

“24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz”

Temel atma töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kesintisiz konfor ifadesiyle yola çıktığımız Mavera Comfort Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü projesinin bugün temel atma görevini hep beraber gerçekleştireceğiz. Bugün çok mutluyuz. Ülkemize böyle güzel bir proje kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü binaların temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Daha önce hastane binalarında kullanan deprem izolatörü ilk defa konut projesinde kullanılacak. Daha önce lansmanını yaptığımız bu proje vatandaşlarımızdan ciddi bir talep gördü. Yaklaşık 705 daireden oluşan ve ticari ünitelerden oluşan bu projenin böyle ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. 36 ay olarak hesapladığımız ve hedeflediğimiz inşaat sürelerini 24 aya düşürmek için mücadele vereceğiz. Amacımız 24 ay içerisinde bu projeyi teslim edip vatandaşımızın keyifli ve konforlu yaşamına sunmak. Bu projede bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım örnek olur. İnşallah yenilerini de belki biz belki başka kurumlar gerçekleştirir. Buradan vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu belli oldu
AB'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili yeni açıklama! Türkiye'yi uyarıyorlamış
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar
Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı her şeyi anlattı
Fahrettin Koca'dan 14 gün uyarısı: Ölümlere sebep olursunuz
Diyarbakır Tabip Odası: Ağır covid hastalarımız evde tedaviye zorlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Berat Albayrak: 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz için hayırlar getirsin
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yüz yüze eğitim takvimi' açıklaması
Arnavutluk: Yunanistan karasularını 6 milden 12 mile genişletme hakkına sahip
Uganda'da kulübeye yıldırım düştü 10 çocuk öldü
Loic Remy resmen Çaykur Rizespor'da
Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı feci görüntüler
Yorumlar 1 yorum