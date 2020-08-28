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Antalya'da ablayı bıçaklayan platonik aşık yakalandı 'yaralama kastım yoktu' dedi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da platonik aşık olduğu kadının ablası Şenay N.'yi, aşklarına engel olduğu gerekçesiyle iş yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Süleyman T. (45) saklandığı adreste yakalandı. Mahkeme karşısına çıkan sanık tutuklanırken ifadesinde 'yaralama kastım yoktu' dediği öğrenildi.

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Olay, 25 Ağustos Salı saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'taki bir güzellik salonunda meydana geldi. Otomobiliyle bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Saldırıyı gören Sennur N., Süleyman T.'ye engel olmak istedi. Ancak saldırgan Sennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi. Ardından da geldiği otomobille kaçtı. 3 bıçak darbesi alan Şenay N., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Burada ameliyat edilen abla, tedavi altına alındı. 

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de kaçan Süleyman T.'yi yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını takibe alan polis ekipleri, Süleyman T.'yi dün gece saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Süleyman T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Süleyman T. ifadesinde, "Ben olay yerine kız arkadaşımı görmeye gitmiştim. Müştekiyi yaralama kastım yoktu" dedi.

Şüphelinin avukatı ise müştekiyle müvekkil arasında öldürmeyi gerektirecek herhangi bir husumetin bulunmadığını ifade ederek,  "Yaralama 2 santimlik kesikten ibarettir. Kuvvetli bir yaralama yoktur. Müvekkilim müştekiyi bertaraf edip uzaklaştırmak için bıçak savurmuştur. Öldürme kastı yoktur. Karşı taraf olayı vahimleştirmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

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