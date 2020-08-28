İzmir'de yine bildik manzara! Herkesin bahanesi hazır
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan sosyal mesafe ile maske takılması uyarılarına rağmen İzmir'den yine bildik görüntüler geldi. Aşırı sıcağı bahane eden vatandaşlar maskeleri ağızları yerine bileklerine takıyor.
Maske takma zorunluluğu getirilen illerden biri olan İzmir'de özellikle gençler yasak dinlemiyor.
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Hava sıcaklığının 34 dereceyi aştığı İzmir'de, cadde ve sokaklar ile meydanlarda dolaşan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
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Bazı vatandaşlar maske takmazken bazı vatandaşlar da maskeleri ya ceplerinde ya da koluna takarak gezdi.
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Maskesini koluna takıp çalıştığı kafeteryaya giden garson Emre Kasnak (24), "Artık bunalıyorum. 11 saat işyerinde takıyorum. Çok sıkıldım. Koronavirüsten korkmuyorum artık. Tek yaşıyorum zaten ölsem de kendim ölürüm" dedi.
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