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Muğla'da 17 yaşında alkollü ve ehliyetsiz! 2 çocuğu öksüz bıraktı

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da alkollü ve ehliyetsiz N.A.B.'nin sorumsuzca direksiyon başına geçişi 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Kontrolden çıkıp hızla kafeye giren araç iki çocuklu ailenin arasına daldı. Acı kazada anne Sare Çakır öldü, eşi, çocukları ve akrabası yaralandı. Kaçan 'sürücü' yakalanıp adliyeye sevk edildi.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında yaşandı. İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne giden N.A.B. yönetimindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otomobil, yol kenarındaki beton dubaları parçalayıp, kafeteryaya girdi. Kafeteryadaki bir masada oturan Selin Çakır (27), eşi Mehmet Çakır (35) ile çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1)  ile akrabaları Enes Balı yaralandı.

Yaralılar ambulaslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Selin Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp olay yerinden kaçan N.A.B., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sürücü N.A.B.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. N.A.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Almanya'da yaşadıkları öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Selin Çakır ve ailesinin Almanya'da yaşadığı, tatil için Kütahya'ya oradan da Marmaris'e geldiği, Datça'ya ise günübirlik gezi için geçtikleri öğrenildi.

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