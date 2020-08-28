İsrail basınında çarpıcı analiz: Çatışma çıkarsa kazanan taraf Türkiye olur

İSRAİL'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesinde Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verildi. Analizde, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağı belirtildi.

Abone ol

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar diğer ülkeler tarafından yakından takip ediliyor.

Alman Die Zeit gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermek istemediğini belirterek, "Türkiye hakkı olanı alacak" değerlendirmesini yaptı.

"Kazanan taraf Türkiye olacak"

Öte yandan Jerusalem Post gazetesi ise Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağına yer verdi.

"İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkiledi"

Robert Mask imzalı analizde, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv için gaz yataklarının güvende olacağına dair ümitlerinin azaldığına vurgu yapıldı.