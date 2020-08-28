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Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi

AĞRI'da devam eden Yıldırım-3 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak’ın (35) naaşı, Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine gönderildi.

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Ağrı'da, bölgeyi teröristlerden temizlemek için 25 Ağustos’ta başlatılan Yıldırım-3 operasyonu başlatıldı. Operasyonda, dün bir mağarada ele geçirilen malzemelerin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak yaralandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Ak, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Çavuş Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Askeri havalimanında tören düzenlendi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi, sabah morgdan alınarak, Erzurum Askeri Havalimanı’na getirildi. Burada düzenlenen uğurlama töreninde Ak'ın özgeçmişinin okunmasından sonra İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Erzurum Valisi Okay Memiş, Ağrı Valisi Osman Varol ile asker ve mülki erkanın katıldığı törenin ardından şehit askerin cenazesi Ordu'ya gönderildi.

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