BIST 1.100
DOLAR 7,34
EURO 8,72
ALTIN 461,22
HABER /  SPOR

Adana Demirspor’da olağanüstü kongre süreci başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

Abone ol

Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, olağanüstü kongre kararı aldığını açıkladı. 4 Temmuz 2018 tarihinde olağanüstü kongrede başkan seçilen Murat Sancak, sosyal medya hesabından olağanüstü kongre talimatı verdiğini bildirdi.

Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde;
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; bazı futbolcular için bu kalsın, bu gitsin söylemlerini bırakalım. Sadece şunu bilin bir takımı bir futbolcu şampiyon yapamaz. Takım, takım olabilirse şampiyon olur. O yüzden benim onayım olmadan kimsenin gönderilmeyeceği gibi gelen de olmaz. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Neler yaşandığını neler olup bittiğini bilemesiniz. Şampiyonluk hayallerimizi yıkan, üzerine düşeni yapmayan gider ve de gönderilir. Buna hoca da dahildir. Kimin geleceğine değerlendirmelerden sonra karar verilir. Biliyorum kimi alsan memnun olmayan olacak. Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve delegeleri, olağanüstü kongre kararı alma talimatı verdim. Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 1 Kasım’da kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak" dedi.

Öte yandan mavi-lacivertli ekip bugün teknik direktör Ümit Özat ile anlaştığını duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail basınında çarpıcı analiz: Çatışma çıkarsa kazanan taraf Türkiye olur
Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçı aday kadrosu belli oldu
AB'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili yeni açıklama! Türkiye'yi uyarıyorlamış
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar
Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı her şeyi anlattı
Fahrettin Koca'dan 14 gün uyarısı: Ölümlere sebep olursunuz
ÖNCEKİ HABERLER
Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi
Muğla'da 17 yaşında alkollü ve ehliyetsiz! 2 çocuğu öksüz bıraktı
Atletico Madrid'den Beşiktaş'a iki transfer
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisi siber saldırıya uğradı
Döviz rezervleri yüzde 1.4 geriledi, altın rezervleri yüzde 11.5 yükseldi
MasterChef eleme adayları! Gülşah ağlayarak Emir'i potoya attı
Yorumlar