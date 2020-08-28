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Transferde yılın takası; Linnes-Dorukhan ile gerçekleşecek

Galatasaray sürpriz bir takası gündemine aldı. Cim-Bom gözden çıkardığı Martin Linnes’e talip olan Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü gözüne kestirdi.

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Galatasaray'da transferde sessiz bekleyiş sürüyor. Florya'da çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılı takımda transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Transfer yapabilmesi için mutlaka satış yapması gereken Galatasaray'da tüm planlar yapıldı. 

Galatasaray sürpriz bir takası gündemine aldı. Cim-Bom gözden çıkardığı Martin Linnes’e talip olan Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü gözüne kestirdi.

Sarı - kırmızılılar bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray’a Linnes piyangosu vurabilir.
 
Ortaya yerli oyuncu
Beşiktaş’ın Norveçli sağ bekle ilgilenmesi üzerine sarı-kırmızılılar Dorukhan ile takas ihtimalini masaya yatırdı. Böylece orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme ihtimali ortaya çıkan Aslan, Linnes’in de maaş yükünden kurtulacak.
 
Sözleşmelerinin bitimine 1'er yıl var
Beşiktaş ile bu dev takas konusunda görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Hem Linnes’in hem de Dorukhan Toköz’ün de kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesinin bulunması takas ihtimalini güçlendiriyor.
 
Talihsiz sakatlık
Geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan Dorukhan, sadece 9 resmi maça çıkabilmişti. Genç oyuncu, son PAOK maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Orta saha oynamasının yanında sağ beke de geçebilen 24 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesi A Milli Takım’ın da önemli isimlerindendi.

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