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Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiğini açıkladı. Eğitime ait fotoğraflar da yayınlandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ile Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

Twitter'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir.

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