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Samsun'da müstehcen paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

SAMSUN'un ilkadım ilçesinde Twitter'da müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye polisleri, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda N.A.'nın Twitter'da müstehcen içerikli paylaşım yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah N.A.'yı İlkadım ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Müstehcen içerik üretip sanal ortamda paylaşan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

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