BIST 1.101
DOLAR 7,34
EURO 8,71
ALTIN 462,51
HABER /  GÜNCEL

Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama

Bir gazetede hakkında çıkan Kuzey Kıbrıs'ta Cratos isimli oteli satın aldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapan Alaattin Çakıcı, "Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır" dedi.

Abone ol

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, bir gazetede hakkında çıkan " Kıbrıs'ta Cratos'u satın aldı" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır"
Konuyla ilgili basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna açıklama yapan Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'ta Cratos isimli oteli aldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Cezaevinden çıktığı günden beri herhangi bir satış ya da alım işlemi gerçekleştirmediğini belirten Çakıcı, "Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Devletimiz kimin ne yapıp yapmadığı konusunda bu tip haberleri yapıp basına servis eden kişilerden daha fazla bilgi sahibidir" dedi.

Açıklamasının devamında kendisiyle ilgili iddiayı gündeme getiren gazetelere bir de soru yönelten Çakıcı şöyle devam etti:

"Bu haberi yapan gazete ve diğer gazeteler Ermeni diasporasının ve Kolombiya mafyasının parasını Türkiye'de kullanıp borçlu iş adamlarının malını gasp eden vatan hainlerini, sözde iş adamlarının namussuzluklarını neden gündeme getirmiyor?"

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayı çok isterim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Süleyman Soylu'dan tepki: Yazıklar olsun!
Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ağustos 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Alanyaspor ile yenişemedi
Nihat Hatipoğlu korona olmasına sevinenlere isyan etti feci perişan olacaksınız
Arnavutluk taraf tuttu: Yunanistan karasularını 12 mile genişletme hakkına sahip
Star TV Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz makyajsız haliyle şoke etti
Yorumlar 1 yorum