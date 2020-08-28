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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki 2. hazırlık maçını oynayıp Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Tek golün çıktığı karşılaşmada sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Mbaye Diagne, rakip fileleri havalandırdı ve skoru belirledi.

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Galatasaray, 2020/21 sezonu öncesindeki 2. hazırlık maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların tek golü sezon öncesinde takımda kalıp kalmaması tartışılan Mbaye Diagne'den geldi.

Karşılaşma, 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanırken sarı kırmızılılar, maça Okan, Elabdelloui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda, Taylan, Feghouli, Babel, Emre ve Diagne 11'iyle başladı.

ARDA KAPTAN OLDU
Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Turan kaptanlık pazubendini taktı.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR
Galatasaray, İstanbulspor maçının ardından sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ekip, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı.

Sarı kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.

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