Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, La Liga'dan bir hamle yaptı. Siyah beyazlı ekip, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.

Bu hafta İstanbul'a geliyor

Siyah beyazlı ekip bu hafta İspanyol futbolcuyu İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşmeyi imzalatacak.

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.