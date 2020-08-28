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Şemdinli'den acı haber! Şehidimiz var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli bir asker mevzide dengesini kaybederek düştü. Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın şehit olduğunu açıkladı.

Şemdinli’deki bir askeri üs bölgesinde mevzide dengesini kaybederek düşen asker şehit oldu.

MSB’den yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Şehidin kimliği belli oldu

MSB’nin sosyal medya hesabından şehidin Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın olduğu açıklandı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

Akar’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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