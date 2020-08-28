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Berat Albayrak'tan FİKKO sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, FİKO toplantısı sonrası twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 2020 yılındaki performansı artırarak gelecek yıla taşıyacaklarını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.

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