BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan AB'ye samimiyetsizlik tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, Avrupa Birliği'nin (AB) bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak niteledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin tavrını eleştirdi.

Oktay, “Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir.
Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir” ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Elon Musk Neuralink çipini tanıttı! İnsan beynine takılacak
İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ağustos 2020)
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayı çok isterim
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler
Akdeniz'de Yunanistan F-16'ları ile Türk F-16'ları karşı karşıya geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Libya İçişleri Bakanı görevden alındı
ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı
Bakan Koca 6 ilin sağlık il müdürüyle görüştü
Muğla'da 65 yaş vatandaşlara kısıtlama
Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a tepki
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Yorumlar