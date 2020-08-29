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Gökhan Töre 1 sezon sonra Beşiktaş’a dönüyor

Yeni Malatyaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına gelen siyah beyazlılar, Gökhan’ı yeniden kadrosuna katacak.

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PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Gökhan Töre 1 sezon sonra Beşiktaş’a dönüyor. Siyah beyazlılar 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda Yeni Malatyaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Son detayların görüşülmesinin ardından transfer resmiyete dökülecek.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol attı, 5 asist yaptı.

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