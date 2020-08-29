BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
HABER /  TRABZONSPOR

İtalyan devi Inter Sörloth'un peşinde

İtalyan basını, Inter'in, Sörloth'un transferini bitirmeye yakın olduğunu yazdı.

Abone ol

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Leipzig'in teklifini öne çıkarmasının ardından bugün İtalya'da Alexander Sörloth için yeni bir iddia ortaya çıktı. 

RAI 2'nin haberine göre, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Inter, Sörloth için Crystal Palace ve Trabzonspor ile anlaşmaya yakın.

Geride kalan sezonda attığı 24 golle Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'un, Karadeniz ekibiyle 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. 

24 yaşındaki forvet yeni sezonda Süper Lig'de 17 maça çıkarsa, yıldız oyuncunun bonservisi 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un olacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Elon Musk Neuralink çipini tanıttı! İnsan beynine takılacak
İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Ağustos 2020)
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayı çok isterim
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler
Akdeniz'de Yunanistan F-16'ları ile Türk F-16'ları karşı karşıya geldi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 30 gözaltı
Gökhan Töre 1 sezon sonra Beşiktaş’a dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan AB'ye samimiyetsizlik tepkisi
Libya İçişleri Bakanı görevden alındı
ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı
Sivas'ta kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL ama kimse toplamıyor
Yorumlar