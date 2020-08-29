Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olur? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarih verdi

Yeni tip koronavirüs aşısında Amerika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke insan denemelerine başladı. Ve hatta Rusya "Sputnik V" isimli koronavirüs aşısının hazır olduğunu açıkladı. Bilim Kurulu üyeleri ise aşının en erken 2021’in ilk çeyreğinde hazır olabileceğini düşünüyor.

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Çin'de yayılan ölümcül koronavirüs pandemisine karşı dünyada birçok ülke aşı üzerinde çalışmalar yürütüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısının en erken 2021’in ilk çeyreğinde hazır olabileceğini ve bu tarihten önce aşının piyasaya sürülme ihtimali zor olduğunu söyledi.

İşte Bilim Kurulu üyelerinin o açıklamaları;

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel:

“Şu anda bütün dünyada koronavirüs aşı çalışmaları sürüyor. Son aşama olan faz-3’te aşı gönüllüler üzerinde deneniyor. Bu çalışma da bir-iki aydan daha uzun sürüyor. Tahminime göre koronavirüs aşısı 2021’in ortalarında hazır olacak. Bu da yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmaya tekabül ediyor. Ebola aşısı 5-6 yıllık bir çalışma sonucunda bulunmuştu. Kıyaslama yapıldığında 2021’in ortasında koronavirüs aşısının hazır hale gelmesi iyi bir sonuç olur."

"İlk aşılar 2021’in ilk üç ayında veya sonlarında kullanıma girebilir"

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk:

“Türkiye şu anda kendi aşı çalışmalarına devam ediyor. Birçok ülkede de aşı çalışmaları yapılıyor. Çin ve Almanya aşı çalışmasında kullanım öncesi aşama olan faz-3 aşamasına girdi. Bu çalışma yaklaşık iki-üç aylık bir süreyi kapsıyor. İlk aşılar 2021’in ilk üç ayında veya sonlarında kullanıma girebilir."

"Maskeni tak, mesafeni koru ve hijyenine dikkat et"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz:

“Faz-3 aşaması olumlu sonuçlanırsa Koronavirüs aşısı 2021’in içinde kullanıma hazır olacak. Şu anda bilim dünyasında aşı yarışı var. Herkes aşıyı bulmak için çaba gösteriyor. Biz aşı çalışmalarının sonbaharda bu noktaya gelebileceğini bekliyorduk. Ancak şu an için elimizde Koronavirüs'e karşı ne etkili bir ilaç ne de aşı var. Elimizde sadece koruma önlemleri var. O yüzden koruma önlemlerine harfiyen uymalıyız. ‘Maskeni tak, mesafeni koru ve hijyenine dikkat et’ bu kuralı her saniye aklımızda tutmalıyız.”