Gökhan Özoğuz'un koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu'yla ilgili iddiası tepki çekti

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalanmasına sevinenlere "din düşmanlığı" deyince Gökhan Özoğuz, tuhaf bir iddiada bulunarak Hatipoğlu'nun ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini savundu.

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Nihat Hatipoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından hastalığına sevinen bir grup olduğunu söyleyerek bu kişilere tepki gösterdi.

Hatipoğlu: Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör etti

Hatipoğlu, yaşadıklarını anlattığı yazısında "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" dedi.

Özoğuz: Tiynetsiz bir yorum

Hatipoğlu'nun yazısının bu kısmı sosyal medyada gündem oldu. Hatipoğlu'na "sen din misin" yorumu yağdı. sık sık siyasi paylaşımlarıyla gündem olan Gökhan Özoğuz, tartışmaya tuhaf bir açıklamayla katıldı.

Gökhan Özoğuz paylaşımında Hatipoğlu'nun oğlunun açıklamalarına gönderme yaparak şunları söyledi: "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."