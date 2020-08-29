Türkiye'den Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX daha

Son dakika gelişmesine göre; Doğu Akdeniz için yeni bir Navtex ilan edildi. 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacak.

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Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül'e kadar sürecek. Anamur'un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak.

Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk jetlerinin NAVTEX bölgesinde 6 adet Yunan F-16'sına önleme yaptığına göre dair görüntüler paylaşılmıştı.

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

ANTALYA NAVTEX İSTASYONUNDAN YAPILAN SON DAKİKA DUYURUSU ŞU ŞEKİLDE:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1089/20 (Antalya) (Yayınlanma: 29-08-2020 02:03)

1. Larnaka Radyo MA06-325/20 NO.LU Navtex duyurusunda belirtilen "Kıbrıs" 1960 yılında kurulan devlet ile aynı DEĞİLDİR.

2. Bu nedenle, TÜRKİYE, "Kıbrıs" isimlendirmesinin hiçbir ölçüde veya şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıma veya türkiye'nin 1960 yılındaki garanti anlaşması ile kuruluş anlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine zarar vermesi anlamına gelmeyeceğini beyan eder.

3. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Larnaka Radyo MA06-325/20 NO.LU Navtex duyurusu ile kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları geçersizdir ve Türkiye tarafından kabul edilmemiştir, edilmeyecektir.

4. Denizcilerin emniyeti gözetilerek Türkiye tarafından Navtex yayını yapılmaya devam edilecektir. 5. Bu bildiri 11 Eyül 20 saat 1601z'da yürürlülükten kaldırılacaktır.