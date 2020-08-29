Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vefasına Bahçeli’den karşı jest

ADANA Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün tamamlanması için ayrılan 700 milyon TL'lik kaynak yürürlüğe girmişti. Bahçeli yapılacak olan köprünün ismi için 'Köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum' dedi.

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Abdülkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyacak köprü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini ve 700 milyon liralık bir kaynak aktarıldığını yazmıştı. Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde konuyla ilgili yeni bir gelişmeden bahsetti.

''Erdoğan’ın vefasına Bahçeli’den karşı jest'' başlıklı bir yazı kaleme alan Abdülkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı; Adana’da yapımı durdurulan Devlet Bahçeli köprüsünün yapılarak hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkardığı kararnameyi yazmıştım, “Erdoğan’ın Bahçeli’ye vefası” başlığıyla. Bu yazım üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aradı.

Bahçeli endişeli

Adana halkına hizmet verecek bir köprüye isminin verilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına gösterdiği vefanın önemli olduğunun altını çizdi. “Benim de bir hassasiyetim var. İsmimim köprüye verilmesinden dolayı Cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum” dedi.

''Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum”

MHP Lideri ardından da bir teklifte bulundu. “O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kendisine de iletildiğini anlatan Bahçeli, “Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum” diye konuştu.

İki isim daha önerdi

Bahçeli, önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “bir arkadaşı” aracılığıyla ilettiğini belirterek, eğer “Recep Tayyip Erdoğan” ismi kabul edilmezse köprü için iki isim daha önerdi. “İkinci öneri olarak 15 Temmuz 2016 Demokrasi ve Şehitler köprüsü de olabilir. Zaten köprünün temeli 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Üçüncü bir isim olarak da 5 Ocak tarihi Adana’nın kurtuluş günü, o nedenle ismi 5 Ocak kurtuluş köprüsü de olabilir” dedi.

Zeydan Karalar: Netice itibariyle Adana halkına hizmet verecek

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da aradı. Köprünün yapılmasına karşı olmadığını ifade etti. “Devlet Bahçeli köprüsünün yapımı imkânsızlıklar nedeniyle zaten ben gelmeden önce durmuştu. Adana halkına hizmet verecek olan köprünün yapılmasından dolayı memnun olurum. Netice itibariyle Adana halkına hizmet verecek” dedi.

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