Süleyman Soylu '30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın' dedi o tweeti paylaştı

içişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C'den tutuklu avukat Ebru Timtik'in ölüm orucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın intikam paylaşımını hatırlatarak, "30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın." dedi.

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Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm orucunda can vermesinin yankıları sürüyor.

CHP'li kimi yöneticilerin Timtik'in ölümünde iktidarı sorumlu tutması polemik konusu oldu. CHP'li Gürsel Tekin, "AKP rejimi adalete karşı işlediği suçlarla tarih ve millet önünde yargılanacak" ifadelerini kullandı.

Tartışmalara katılan İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

CHP'li üyenin "er ya da geç bunun hesabı sorulacak" paylaşımı

Soylu, paylaşımda "Bize 30 Ağustos dersi verenler 30 Ağustos bizim şerefimizdir.. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık! " ifadelerine yer verdi.

Bize 30 Ağustos dersi verenler

30 Ağustos bizim şerefimizdir..



Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.



30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.



Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 29, 2020

Terör örgütüne üye oldukları suçlamasıyla tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde bulunuyordu. ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, açlık grevi eylemine 10 Mart'ta ara verdi. Ancak Ebru Timtik ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitirdi.

Ebru Timtik kimdir?

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan Ebru Timtik aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesidir. Diğer 17 avukata birlikte "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandı. Timtik, DHKP-C terör örgütü üyeliği suçlamasından tutuklanmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019'da iki avukatın da aralarında olduğu ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer aldı.