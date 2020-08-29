Son dakika Giresun'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

GİRESUN’dan son dakika acı haber geldi... Sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1’inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Böylece korkunç felakette ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.Abone ol
Giresun'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.. Kimliği Kemal Akar’a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.
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