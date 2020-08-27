Giresun'da 5 jandarmayı yutan menfezle ilgili şok gerçek! Dilekçe de var telefon da...
Giresun'da menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı suya kapılmış ve 5 jandarma ile bir kepçe operatörü suya kapılarak hayatlarını kaybetmişti. O menfezle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. 71 yaşındaki Ahmet Karadeniz, o menfezle ilgili aylar öncesinden yetkili kurumları uyarmış, dilekçeler vermiş... Ama sesini duyuramamış...
Giresun’daki selin yıktığı menfezin ve çöken yol 5 jandarmanın şehit olmasına bir kepçe operatörünün de yaralanmasına neden olmuştu. O menfezle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. O menfezin ve yolun yapımında çalışan 71 yaşındaki Ahmet Karadeniz, şubat ayında "Bu menfez çökecek" diyerek dilekçe vermiş ama sesini duyuramamış. Ağustos ayında tekrar telefonla uyarmış ama sesini yine duyuramamış. 20 gün sonra da felaket gelmiş...
Çöken menfezle ilgili ilgili birimlere şubat ayında dilekçe veren Ahmet Karadeniz, yıllar içinde edindiği tecrübelerle yılın bu zamanında seller geldiğini bildiği için de en son 4 Ağustos’ta arayıp tekrar uyarmış. Ancak Ahmet Karadeniz’in öngördüğü felaket bu öngörüsünden 20 gün sonra maalesef gerçek oldu. Selde mahsur kalanlara yardıma giden bir iş makinası sele dayanamayan menfez patlayınca çöken yoldan sel sularına düştü. 2 jandarma şehit oldu, 3’ü ise halen aranıyor. İşte Ahmet Karadeniz'in Hürriyet'ten Musa Kesler'e anlattıkları...
“Bu menfez ve yol 1977-1978 senesinde yapıldı. Ben o zaman bu yolun yapımında çalışıyordum. Daha doğrusu burada çalışan işçileri, personeli taşıyordum. Menfezin üstü dereden alınan çakıllarla dolduruldu. Zaten bakıldığında da bellidir. Köprünün ön tarafına her birisi 1.5-2 ton ağırlığında tahkimat taşları getirildi. Menfeze isnat olsun, su sürmesin diye. Sonra bir zaman çakılcılar bu tahkimat taşlarını aldı, kaybettiler. Nereye götürdüler bilmiyorum."
Ben şubat ayında bir dilekçe verdim Karayolları’na. ‘Köprünün (menfezin) önünden devamlı çakıl alıyorlar, köprü tehlikeye düşüyor, haberiniz olsun’ dedim. Çünkü çakıl alınmasıyla şimdi göçmesi arasında bir ilişki var. Çünkü 1988 ve 1990’da da sel gelmişti. O zaman bu menfez tavana 50 santim kalana kadar su doldu. Ama bir zarar olmadı. Ama şimdi ön taraftan alınınca, altı boşalınca o demirler dayanamadı, o taraf olduğu gibi çöktü.