Giresun'da 5 jandarmayı yutan menfezle ilgili şok gerçek! Dilekçe de var telefon da...

Ben şubat ayında bir dilekçe verdim Karayolları’na. ‘Köprünün (menfezin) önünden devamlı çakıl alıyorlar, köprü tehlikeye düşüyor, haberiniz olsun’ dedim. Çünkü çakıl alınmasıyla şimdi göçmesi arasında bir ilişki var. Çünkü 1988 ve 1990’da da sel gelmişti. O zaman bu menfez tavana 50 santim kalana kadar su doldu. Ama bir zarar olmadı. Ama şimdi ön taraftan alınınca, altı boşalınca o demirler dayanamadı, o taraf olduğu gibi çöktü.