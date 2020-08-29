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Marcel Tisserand Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Mauricio Lemos ile defans hattını güçlendiren Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı da kadrosuna katmak üzere.

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Fenerbahçe, ilk stoper transferini Mauricio Lemos ile gerçekleştirmişti. Bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Marcel Tisserand’dan müjdeli haber gelmesi de yakın. 

Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg’un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux’den Maxence Lacroix’yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı.  

2 milyon Euro üzerine anlaşma sağlandı
Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon Euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1.5 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon Euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. 

Yakında İstanbul'a geliyor
Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul’da alacak.

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