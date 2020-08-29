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PKK’lılardan evlat nöbetindeki ailelere gözdağı

İhlas Haber Ajansı

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, PKK’lıların evinin penceresinin altına gelerek, pusu kurduklarını iddia ederek, “Bunlar suçlu oldukları için her türlü yola başvuruyorlar. Biz bu haklı eylemimizden ve çocuklarımızı almadan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 362’nci gününde de sürerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın, dün gece geç saatlerde PKK’lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu belirterek basın açıklaması yaptı.

“Başlarında siyah şapka ile kendilerini kamufle eden 3 PKK’lı evimin penceresinin altında gizlenmişlerdi”

3 Eylül'den sonra bu eyleme katıldığımdan dolayı, eylemin ilk ikinci ve üçüncü ayında PKK’lılar tarafından silahla tehdit edildiğini hatırlatan baba Süleyman Aydın, HDP ve PKK’nın hiçbir tehdidine ve baskısına boyun eğmeden eylemine devam ettiğini söyledi. Kurban Bayramı'na 3-4 gün kala HDP’liler evine gittiğini belirten Aydın, “Benimle uzlaşmak istediklerini beyan ettiler. Size yardım edelim, bu eylemi sonlandırın. Biliyoruz çalışanınız yoktur, diye teklifte bulundular. Biz bütün taleplerini reddettik. Dün gece 23.55’te başlarında siyah şapka ile kendilerini kamufle eden 3 PKK’lı evimin penceresinin altında gizlenmişlerdi. Eşim ve çocuklarım bunları fark edince bunlar pencereye ellerini vurarak, ‘çıkın dediler.’ O esnada ben damın merdivenlerine doğru çıktım. Komşularımın desteğiyle bunlar bizi görüp kaçtılar. Hemen polise haber verdik. 5 dakika geçmeden polis ekipleri olay yerine geldiler. Komşulardan ve polislerden olmasaydı bunlar çoluk çocuk demeden bizi katledeceklerdi. Bunlar suçlu oldukları için her türlü yola başvuruyorlar. Biz bu haklı eylemimizden ve çocuklarımızı almadan asla vazgeçmeyeceğiz. 13-14 yaşındaki çocuklarımızın zorla dağa gönderilmesini istemiyoruz. O yüzden biz bu haklı davamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Biz HDP ve PKK’nın bu tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Eşime ve bana bir şey olsa bunlardan biliyorum” dedi.

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