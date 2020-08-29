İstanbul Barosu’ndan 'Sosyal tesis gece kulübü mü oldu?' sorusuna 'cevap vermiyoruz' yanıtı

İSTANBUL Barosu, sosyal tesis olarak tahsis edilen Balmumcu’daki binanın gece kulübü olarak kullanıldığı iddiasıyla ilgili “ivedi” ve “yazılı” bilgi isteyen Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB), “Cevap vermiyoruz” yanıtı verdi.

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TBB’nin, İstanbul Barosu’na sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis ettiği 5.5 milyon dolarlık Balmumcu’daki binanın, gece kulübü olarak kullanıldığı iddiasıyla ilgili “ivedi” ve “yazılı” olarak bilgi verilmesi talebine cevap alamadı.

İstanbul Barosu, TBB’nin 10 Ağustos’ta gönderdiği yazıya 20 gün sonra “Cevap vermiyoruz” yanıtı verdi. TBB, İstanbul Barosu’nun bu yanıtı üzerine “Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi” anlamına gelen tekit yazısı gönderdi.

Beşiktaş Belediyesi ve Emniyet, İstanbul Barosu’na sosyal tesis olarak tahsis edilen Beşiktaş Balmumcu’daki binanın, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen, alkollü içki satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle faaliyetini durdurdu. Tesisin her gün denetlendiği bildirildi.

İstanbul Barosu'ndan 'cevap vermiyoruz' yanıtı

TBB Saymanlığı 10 Ağustos’ta İstanbul Barosu’na bir yazı göndererek sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesi istedi. TBB “ivedilikle” ve yazılı olarak yanıt verilmesini istedi. İstanbul Barosu’nun 20 gün sonra verdiği yanıtta “Cevap vermiyoruz” dediği öğrenildi. TBB bu yanıt üzerine tekit yazısı göndererek yasal süreci sürdürdü. Bu aşamadan sonra TBB’nin, tüm avukatların sosyal tesis olarak kullanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınarak protokolle İstanbul Barosu’na tahsis edilen binayla ilgili değerlendirme yapacağı öğrenildi. TBB‘nin değerlendirme sonrası binanın tahsisini İstanbul Barosu’ndan alabileceği belirtildi.

Avukatların mesleki sosyal kültürel faaliyetleri için tahsis edildi

Avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken bina, İstanbul Barosu’nun kullanımına 25 Ocak 2013’te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın “mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla” kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan binanın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak “Protokolün 3.8. maddesinde ‘Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder’ hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.

İstanbul Barosu DHKP-C'den tutuklu avukat Timtik'in ölümü sonrası fotoğrafını binaya asmıştı

‘DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Ebru Timtik, şubatta açlık grevine başlamış, ardından bunu ‘ölüm orucu’na çevirmişti. Timtik 238 günlük ‘ölüm orucu’nda hayatını kaybetmişti. İstanbul Barosu’nun binasının üzerine Timtik’in fotoğrafının bulunduğu büyük bir afiş astığı görüldü. Avukat, daha sonra Gazi Mezarlığı’nda defnedildi.