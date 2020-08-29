Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, küçük oğlu Emir ve eşinin de aynı hastalığa yakalandığını belirterek, "Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları" şikayeti çektiğini belirterek, herkesi uzmanları ve sağlıkçıları dinlemeye çağırdı.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, karantina altında 5. gününe girdi. Twitter hesabından koronavirüs tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Babacan, "Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük" ifadelerini kullandı.

"Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları"

Bugün COVID-19’la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir’in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları. — Ali Babacan (@alibabacan) August 29, 2020

"Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım"