Antalya'da kavurucu sıcak termometreler 43 dereceyi gösterdi

"Sıcak olsa da güzel bir şehir"

İngiltere’den Antalya’ya tatile gelen Selin Yurdakul, “ Antalya’yı çok özlemişim, burada olduğum için çok mutluyum. Bugün hava çok sıcak. Herkes güneş kremi kullanmalı. Sıcak olsa da bu şehir güzel. Normalde buralar çok yoğun olurdu ama Korona virüs nedeniyle boşluklar var plajda.”dedi.