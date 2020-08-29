Bakan Varank: Ülkemiz dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezine sahip oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bugün herkes Türkiye’nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek. Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Türkiye sanayisini yeni zirveye taşıyacak' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada,

“Bugün herkes Türkiye’nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, üretimde yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak. Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu” dedi.