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Müjde Ar'dan 'kaçak ev' iddiasına yanıt! Bodrum Belediye Başkanı Aras'a olay tepki

Ünlü sinema oyuncusu Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberler ile ilgili ilk kez konuştu. Ar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

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Türk sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, Bodrum'da oturduğu evin kaçak olduğu yönündeki iddiayla ilgili sessizliğini bozdu. Ar, 'kaçak ev' iddiasını kesin bir dille reddetti.

Başkan Aras'a mektup yazdı

Ar, basında yer alan "Müjde Ar'ın evi kaçak çıktı" yönündeki haberlerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazdı.

Mektubunda, hakkındaki yazıların "ısmarlama haber" olduğunu ileri süren Ar, "Sitede oturduğum evim kaçak değil. Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız." açıklamasında bulundu.

'Ne mutlu ki bu tür yöneticilerin siyasetteki ömrü çok uzun olmuyor'

Oyuncu Ar, mektubunda, "Haberdeki 'şikayetleri geri çeksin' teklifi adı altındaki tehdidi de reddettiğimi bilmenizi isterim. Bu ülke ve bu şehir, kamu gücünü vatandaşlar aleyhinde kullanan yöneticilerden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Ne mutlu ki bu tür yöneticilerin siyasetteki ömrü çok uzun olmuyor. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusu

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren oyuncu Müjde Ar, bir süre önce evinin yakınındaki bir otele ait restorandan gelen yüksek sesin, belediye ekiplerince önlenemediği ve konuya yeteri kadar özen gösterilmediğini iddia ederek, konuyu yargıya taşıdığını bildirmişti. Ar, Bodrum Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu da açıklamıştı.

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