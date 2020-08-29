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İskoçya’da dünyanın en pahalı kuzusu oldu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Demirören Haber Ajansı

İSKOÇYA'da ‘Double Diamond’ (Çift Elmas) isimli Texel kuzusu yaklaşık 3 milyon 603 bin TL'ye (368 bin sterlin) satılarak dünyanın en pahalı kuzusu oldu.

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İskoçya’da Perşembe günü Lanark’ta yapılan satışta embriyodan üretilmiş bir kuzu olduğu ifade edilen Double Diamond isimli Texel kuzusu 368 bin sterline satıldı. Açık artırmanın 10 bin 500 sterlinden (Yaklaşık 103 bin TL) başladığı ve fiyatın hızlı bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

Texel Koyun Derneği (Texel Sheep Society) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 alıcının ortaklığı ile verilen 368 bin sterlinlik teklifle, İngiltere’de ve dünyada bir koyunun satışında yeni bir fiyat rekoru olduğu belirtildi. Bu satışa kadar, müzayedede 2009’da yapılan önceki rekor satış fiyatının 230 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) olduğu belirtildi.

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